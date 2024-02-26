Стало известно, когда «Спартак» прилетит в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом»

Так, в период с 26 по 29 февраля красно-белые планируют провести заключительный этап работы на сборах в ОАЭ. В четверг, 29 февраля, клуб прилетит в Санкт-Петербург, где предстоит сыграть матч с «Зенитом». В пятницу, 1 марта, у красно-белых состоится предыгровая тренировка.