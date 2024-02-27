Широков: возможно, «Спартак» не хочет продлевать Джикию

«Мы не знаем чётко, чего хочет клуб в этой ситуации. Может быть, клуб не хочет продлевать и сейчас удобная тема, когда его Абаскаль не ставит. Я знаю одну такую историю. В принципе, история нормальная, но, возможно, стоило игроку об этом сказать. А может быть, клуб ещё и сам не определился.



Что касается мнения Абаскаля, то в своё время Слуцкий говорил, что выбор игрока — это дело в вкуса тренера. И ничего не сделаешь. Если тренеру нравится Бабич, хоть ты что делай, он больше нравится Абаскалю. Бабич моложе, плюс он, на мой взгляд, немного сильнее», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».