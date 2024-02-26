Быстров сравнил дело Промеса с ситуацией еще одного игрока РПЛ

«Россия не должна выдавать Промеса Нидерландам. А зачем? Почему у нас Влута из «Урала» не выдали? Он признал, что сбил ребенка пьяный на машине и спокойно находится в клубе — вот это для меня больше идиотизм. Понимаю, если бы он еще хорошим футболистом был, но Влут уже себя наказал.



Не верю в эти «переводил бабушке, дедушке, кто-то что-то закупил». По Промесу следствие идет уже четыре года, а речь о наркотиках — такого не может быть. Если только нидерландский суд не под марихуаной сидит. Бред какой-то», — заявил Быстров.