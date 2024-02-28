Холанд прокомментировал свой пента-трик в Кубке Англии

Футболист заявил, что находится в лучшей своей форме и чувствует себя хорошо.

27 февраля «Манчестер Сити» разгромил «Лутон» в матче 1/8 финала плей-офф Кубка Англии по футболу со счетом 6:2. На счету Холанда голы на 3-й, 18-й, 40-й, 55-й и 58-й минутах.

Холанд перешел в «Манчестер Сити» в 2022 году. В составе команды он стал чемпионом Англии, обладателем Кубка страны, победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА. Холанд — один из трех самых дорогих футболистов мира по версии портала Transfermarkt. Стоимость норвежца, как и Килиана Мбаппе и Джуда Беллингема, оценивается в 180 миллионов евро.