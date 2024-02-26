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Захарян включен в заявку «Реал Сосьедад» на матч Кубка Испании с «Мальоркой»

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вошел в заявку команды на ответный полуфинальный матч Кубка Испании против «Мальорки», сообщает пресс служба баскского футбольного клуба.

Захарян включен в заявку «Реал Сосьедад» на матч Кубка Испании с «Мальоркой»
© globallookpress.com

Встреча пройдет во вторник в Сан Себастьяне и начнется в 23:30 по мск. Первая игра завершилась со счетом 0:0.

Захарян 23 февраля был заменен во втором тайме матча чемпионата Испании с «Вильярреалом» (1:3) из за травмы плеча. Позже в пресс службе «Реал Сосьедад» сообщили «Матч ТВ», что россиянин избежал серьезного повреждения и будет готов сыграть с «Мальоркой».

Футбол
Арсен Захарян