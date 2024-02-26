Осинькин назвал главную проблему для российского футбола в условиях отстранения

— Если мне в этой ситуации по настоящему что то жаль, то это то, что институт сборных, как первых, так и молодежных и юношеских, практически не работает. Я понимаю, что РФС крутится, находит игры какие то, молодежная сборная играла турнир в Бразилии. Но без официальных соревнований немножечко молодые футболисты что то недополучают. Возможности проверить себя на другом уровне у них нет. Это по настоящему очень обидно, — сказал Осинькин в программе «Громко!» на «Матч ТВ».