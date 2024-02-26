АПЛ вернула «Эвертону» четыре очка

Судебная коллегия Английский премьер лиги (АПЛ) вернула четыре очка «Эвертону» в чемпионате Англии после пересмотра дела о нарушении правил прибыльности и устойчивого развития, сообщает пресс служба клуба.
В ноябре 2023 года АПЛ объявила о снятии с «Эвертона» 10 очков за несоблюдение финансового фэйр плей в период до сезона 2021/22 включительно. В декабре клуб подал апелляцию на данное решение.
— Клуб может подтвердить, что апелляционный совет пришел к выводу, что вычет очков, наложенный независимой судебной коллегией АПЛ в ноябре, будет сокращен с 10 до 6 очков с немедленным вступлением в силу.
Несмотря на то что мы всё еще рассматриваем решение апелляционного совета, мы удовлетворены тем, что наша апелляция привела к уменьшению санкций, — говорится в заявлении клуба.
В активе «Эвертона» теперь 25 очков, клуб с 17 й строчки переместился на 15 ю в турнирной таблице чемпионата Англии.