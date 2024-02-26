АПЛ вернула «Эвертону» четыре очка

— Клуб может подтвердить, что апелляционный совет пришел к выводу, что вычет очков, наложенный независимой судебной коллегией АПЛ в ноябре, будет сокращен с 10 до 6 очков с немедленным вступлением в силу.



Несмотря на то что мы всё еще рассматриваем решение апелляционного совета, мы удовлетворены тем, что наша апелляция привела к уменьшению санкций, — говорится в заявлении клуба.