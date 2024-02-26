У футболиста «Зенита» Изидора родился сын
В семье нападающего «Зенита» Вильсона Изидора родился сын.
Изидор перешел в «Зенит» из «Локомотива» на правах аренды 9 сентября. За команду из Санкт Петербурга французский нападающий провел 14 матчей во всех турнирах и забил два мяча.
— 26 февраля в семье нападающего «Зенита» произошло радостное событие — его возлюбленная Совьен родила сына. Мальчику дали имя Лиам; рост — 50 см, вес — 3100 гр.
«Сине бело голубые» поздравляют Вильсона и Совьен и желают молодым родителям и маленькому Лиаму отличного самочувствия и превосходного настроения! — говорится в заявлении клуба.