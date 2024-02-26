Хвича стал одним из основных кандидатов на замену Мбаппе в ПСЖ

Хвича Кварацхелия может перейти в «ПСЖ».

Парижский клуб рассматривает вариант с трансфером вингера «Наполи» на замену Килиану Мбаппе, сообщает Calciomercato со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. «ПСЖ» интересны еще два игрока Серии А – одноклубник Кварацехлии Виктор Осимхен и Рафаэл Леау из «Милана».

Контракт грузинского игрока с клубом из Неаполя действует до 2027 года, его зарплата составляет 1,2 миллиона евро в год. В соглашении не указана сумма отступных.