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Хвича – один из кандидатов «ПСЖ» на замену Мбаппе (La Gazzetta dello Sport)

Хвича Кварацхелия может перейти в «ПСЖ».

Хвича стал одним из основных кандидатов на замену Мбаппе в ПСЖ
© globallookpress.com

Парижский клуб рассматривает вариант с трансфером вингера «Наполи» на замену Килиану Мбаппе, сообщает Calciomercato со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. «ПСЖ» интересны еще два игрока Серии А – одноклубник Кварацехлии Виктор Осимхен и Рафаэл Леау из «Милана».

Контракт грузинского игрока с клубом из Неаполя действует до 2027 года, его зарплата составляет 1,2 миллиона евро в год. В соглашении не указана сумма отступных.

У 23-летнего вингера шесть голов и четыре результативные передачи за 33 матча сезона в составе «Наполи». В 2024-м у него один гол за девять игр во всех турнирах.

Футбол
Килиан Мбаппе
Рафаэл Леау
Виктор Осимхен