Аршавин высмеял слухи об админресурсе «Зенита»

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Андрей Аршавин в интервью «РБ Спорт» заявил, что клуб не обладает никаким административным ресурсом.

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По его словам, слухи о привелегерованности сине-бело-голубых так и остаются слухами.

«А у вас есть доказательства админресурса? По мнению болельщиков, «Зениту» делают удобный календарь и судьи помогают? Мне кажется, это только разговоры», — заявил Аршавин.

Матчи российского чемпионата возобновятся в начале марта. После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).