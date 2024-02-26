Матвей Сафонов описал идеального вратаря на свой взгляд

«Портрет идеального вратаря через игру на линии, игру на выходах, игру ногами и харизме? Если честно, вообще не разбираюсь и не смотрю современный футбол. Не знаю, кто как играет. Могу назвать лишь фамилии, которые знаю.



Давай возьмём из РПЛ. Игра на линии — поставлю себя. Из четырёх выберу только это, потому что на другие [характеристики] есть претенденты. Игра ногами — Сергей Песьяков. Игра на выходах — Ваня Ломаев. Мне нравится, как он очень активно бежит, хорошо играет. Ваня пытается быть харизматичным, но мне не очень импонирует его модель поведения. Очень харизматичен Игорь Акинфеев, но мне тоже не нравятся некоторые моменты. По факту, многие вратари никак не проявляют свою харизму. Для меня самая близкая харизма на поле — моя, но себя уже поставил.



Тяжело с харизмой. Думаю, сейчас в РПЛ нет вратаря, чья харизма была бы мне близка. Но, думаю, что скоро вырастет. У меня в «Краснодаре» хороший сменщик растёт, давайте возьмём харизму Стаса Агкацева. На перспективу (улыбается)», — сказал Сафонов в интервью YouTube-каналу сборной России по футболу.