«Бавария» попытается продлить контракт с Дэвисом, иначе продаст его летом

По информации источника, агент Дэвиса обсуждал возможные контрактные детали с «Баварией» на прошлой неделе. Мюнхенцы в случае неудачи хотят выручить с трансфера Альфонсо хоть какие-то деньги. Отметим, что канадцем интересуется мадридский «Реал» , куда Альфонсо мечтает перейти.

Дэвис выступает за «Баварию» с 2019 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за мюнхенцев 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.