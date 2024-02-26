Коутиньо: не жалею о переходе из «Ливерпуля» в «Барселону» в 2018 году

«Жалел ли я о переходе в «Барселону»? Ни разу. Всё сложилось не так, как я себе представлял, как ожидали люди, как ожидал я сам, потому что я в первую очередь требую с себя, я говорю себе, что должен больше выкладываться на поле.



Я всегда сохранял профессионализм, поэтому ни о чём не жалею. Моей мечтой всегда было играть за «Барсу», и я поехал туда, мне всё нравилось, я смог познакомиться со многими людьми, выиграть титулы. Эта глава навсегда останется в истории моей жизни», — приводит слова Коутиньо Sport.es.