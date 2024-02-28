Стало известно о разговоре Мбаппе и Макрона

Нападающий ПСЖ и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе поужинал с президентом страны Эммануэлем Макроном по случаю официального визита эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани. Об этом стало известно RMC Sport.

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По информации источника, 25-летний футболист стал единственным действующим спортсменом, приглашенным на встречу. В ходе разговора Макрон, улыбаясь, обратился к Мбаппе и произнес фразу: «Ты создашь нам еще много проблем».

О званом ужине стало известно 26 февраля. На мероприятии также присутствовал президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи.

19 февраля Marca сообщила о договоренности Мбаппе с мадридским «Реалом». Стороны заключили соглашение на пять лет. Оно вступит в силу 1 июля 2024 года. До этого, летом 2023 года, Макрон просил футболиста остаться в команде как минимум до Олимпийских игр в Париже в 2024 году.