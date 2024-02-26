«Челси» начал искать кандидатов на замену Почеттино

Руководство английского «Челси» начало искать кандидатов на замену главному тренеру команды Маурисио Почеттино, сообщает Daily Mail.

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По информации источника, давление на Почеттино растёт и у руководства лондонцев есть сомнения по поводу готов ли он быть у руля команды до конца сезона.

Почеттино возглавил «Челси» летом 2023 года, и под его руководством команда сыграла 35 матчей во всех турнирах, где одержала победу в 17 встречах, шесть раз сыграла вничью и 12 встреч проиграла.