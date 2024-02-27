Мбаппе отклонил предложение из Англии на €500 млн

Нынешний контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. В мае 2022 года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ». При этом другие источники указывали на то, что футболист уже утвердил соглашение с мадридским «Реалом». В итоге громкий переход в испанский клуб так и не состоялся. По данным испанских медиа, повторяя попытка перехода в стан «сливочных» может увенчаться успехом уже предстоящим летом.