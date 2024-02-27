Эмир Катара может предложить Мбаппе новый контракт с ПСЖ

Эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани может предложить нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе новый контракт, который заставит форварда передумать и отказаться от варианта с мадридским «Реалом». Об этом сообщает Actu Foot в социальной сети X (ранее Twitter).

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Напомним, ранее сообщалось, что 25-летний Килиан Мбаппе согласовывает последние детали контракта с «Реалом». Соглашение вступит в силу 1 июля 2024 года. Руководство «сливочных» хочет завершить подписание контракта с Мбаппе в ближайшие недели, но объявит о его переходе только после завершения сезона.