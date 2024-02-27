«Барселона» и три топ-клуба АПЛ заинтересованы в тренере «Интера»

Каталонская «Барселона» и три топ-клуба английской Премьер-лиги заинтересованы в услугах главного тренера миланского «Интера» Симоне Индзаги. Об этом сообщает Tuttosport.

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По информации источника, итальянский специалист привлёк внимание не только «Барселоны», но и «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля». Напомним, по завершении этого сезона мерсисайдский клуб покинет Юрген Клопп, возглавлявший «красных» с октября 2015 года. Индзаги встал у руля «Интера» в 2021 года.