Младший брат Мбаппе может перейти в «Реал» из «ПСЖ»

17-летний Этан Мбаппе, являющийся младшим братом Килиана Мбаппе, может перейти в мадридский «Реал» из «Пари Сен-Жермен» вслед за старшим братом. Об этом сообщает El Chiringuito.

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Этан Мбаппе выступает на позиции центрального и опорного полузащитника. В текущем сезоне Этан провёл 22 матча в молодёжной команде, в составе которой стал автором пяти голов и трёх результативных передач. За основной состав «ПСЖ» футболист сыграл в трёх встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в € 500 тыс.