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Экс-игрок «Краснодара» Олссон госпитализирован на фоне острого заболевания головного мозга

28-летний игрок сборной Швеции и датского «Мидтьюлланна» Кристоффер Олссон, ранее выступавший за «Краснодар», потерял сознание у себя дома во вторник, 20 февраля, и был переведён в больницу, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Экс-игрок «Краснодара» госпитализирован на фоне острого заболевания мозга
© Чемпионат.com

«Кристоффер Олссон страдает от острого заболевания головного мозга, которое не вызвано ни самоповреждением, ни внешними факторами. Команда ведущих датских медиков работает над тем, чтобы поставить диагноз и начать правильное лечение.

Все сотрудники клуба глубоко переживают внезапную болезнь Кристоффера, и наши мысли и полная поддержка направлены на Кристоффера и его семью. На данный момент ФК «Мидтьюлланн» не делает никаких дополнительных заявлений, но мы будем информировать общественность, когда появятся важные новости», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

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