Экс-игрок «Краснодара» госпитализирован на фоне острого заболевания мозга

«Кристоффер Олссон страдает от острого заболевания головного мозга, которое не вызвано ни самоповреждением, ни внешними факторами. Команда ведущих датских медиков работает над тем, чтобы поставить диагноз и начать правильное лечение.



Все сотрудники клуба глубоко переживают внезапную болезнь Кристоффера, и наши мысли и полная поддержка направлены на Кристоффера и его семью. На данный момент ФК «Мидтьюлланн» не делает никаких дополнительных заявлений, но мы будем информировать общественность, когда появятся важные новости», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.