Адвокат Промеса подал апелляцию в прокуратуру Амстердама

14 февраля суд Амстердама признал футболиста «Спартака» виновным по делу о контрабанде кокаина и заочно приговорил его к 6 годам тюремного заключения. Впоследствии Промес был объявлен в международный розыск. Решение суда можно было обжаловать в течение двух недель.