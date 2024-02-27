Эмир Катара не будет просить Мбаппе остаться в ПСЖ

Эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани не собирается уговаривать нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе не покидать французский клуб. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

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По информации источника, приближённые к «Пари Сен-Жермен» люди отрицают, что эмир Катара собирался сделать Мбаппе предложение о новом контракте. Нападающий давно решил перебраться в мадридский «Реал» и не собирается отказываться от своих планов.