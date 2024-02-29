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Алонсо открыт к работе в «Баварии», мюнхенцы готовятся начать переговоры — Плеттенберг

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо открыт к работе в мюнхенской «Баварии», сообщает известный журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее Twitter).

Алонсо открыт к работе в «Баварии», мюнхенцы готовятся начать переговоры
© Чемпионат.com

По информации источника, «Бавария» планирует начать переговоры с леверкузенцами насчёт перехода испанского специалиста. Отмечается, что «фармацевты» запросят € 15-25 в виде неустойки. При этом с 2025 года в контракте Алонсо с «Байером» станет активен пункт об отступных в размере € 15 млн.

Напомним, Хаби Алонсо возглавил леверкузенский «Байер» в 2022 году. После 23 сыгранных туров в чемпионате Германии нынешнего сезона «Байер» под руководством испанского специалиста возглавляет турнирную таблицу, набрав 61 очко. «Бавария» занимает второе место. В активе клуба из Мюнхена 53 очка.

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