Стало известно, почему Глушаков перешел в «Урарту»

«Ему решать, продолжать ли, где и как. В России трансферное окно осталось, и ему ничего не остается, как идти куда-то в ближнее зарубежье, за границу. Я, к сожалению, давно его не видел, чтобы оценивать его игровое, функциональное состояние. Но раз он принял такое решение, могу только пожелать ему удачи. Он молодец», — сказал Балахнин.