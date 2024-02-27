Аршавин рассказал, почему не задал Путину вопрос про Fan ID

Бывший вингер «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, почему не задал президенту России Владимиру Путину вопрос про Fan ID.

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«Почему я не спросил у Владимира Путина про Fan ID? Еще раз говорю: FIFA — это FIFA. Про Fan ID спросит тот, кто будет разговаривать про футбол один на один», - приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

На открытии Игр Будущего – 2024 в Казани Аршавин встретился на трибуне с Путиным и спросил про создание аналога компьютерного симулятора FIFA (ныне EA FC).

В апреле 2022 года компания EA из игры FIFA были исключены российские футбольные клубы, а также национальная сборная

30 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении Fan ID для посещения спортивных мероприятий c июня 2022 года. На данный момент карта болельщика требуется лишь для посещения матчей РПЛ. На соревнования других видов спорта закон не распространяется.