$92.63-0.12100.18-0.26
Войти в почту

Аршавин рассказал, почему не задал Путину вопрос про Fan ID

Бывший вингер «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, почему не задал президенту России Владимиру Путину вопрос про Fan ID.

Аршавин рассказал, почему не задал Путину вопрос про Fan ID
© РИА Новости

«Почему я не спросил у Владимира Путина про Fan ID? Еще раз говорю: FIFA — это FIFA. Про Fan ID спросит тот, кто будет разговаривать про футбол один на один», - приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

На открытии Игр Будущего – 2024 в Казани Аршавин встретился на трибуне с Путиным и спросил про создание аналога компьютерного симулятора FIFA (ныне EA FC).

В апреле 2022 года компания EA из игры FIFA были исключены российские футбольные клубы, а также национальная сборная

30 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении Fan ID для посещения спортивных мероприятий c июня 2022 года. На данный момент карта болельщика требуется лишь для посещения матчей РПЛ. На соревнования других видов спорта закон не распространяется.

Паспорт болельщика начал работать, начиная с весенней части сезона-2022/23 паспорт болельщика требуется для посещения всех матчей РПЛ, а также суперфинала Кубка России.

Футбол
Андрей Аршавин
Владимир Путин
ФИФА
Зенит