Пименов: «Сочи» поменял 80% состава

«Сочи» вообще поменял процентов 80 своего состава, укрепился качественными футболистами. Тот же Чистяков, Сутормин и еще ребята, которые подключились, сто процентов усилят, и думаю, задачу остаться в РПЛ они могут выполнить. Хотя это будет очень сложно, но очень интересно», — сказал Пименов в эфире телеканала «Матч ТВ».