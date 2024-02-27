Суд отклонил иск «Реала» и «Атлетика» к Ла Лиге о сделке с CVC.

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Напомним, в 2021 году Ла Лига утвердила соглашение с CVC, по которому инвестиционный фонд заплатил лиге почти 2 млрд евро, а взамен получил около 11% ТВ-прав на турнир на следующие 50 лет. 90% от суммы предназначалось 39 из 42 клубов первого и второго дивизионов. Эти деньги должны использоваться, в частности, для улучшения инфраструктуры и цифровизации клубов.

«Реал», «Атлетик» и «Барселона», изначально проголосовавшие против сделки, утверждали, что соглашение является незаконным, однако впоследствии «блауграна» отказалась от претензий к лиге.