Маскота бразильского футбольного клуба обвинили в сексуальных домогательствах

Инцидент произошел в воскресенье во время матча чемпионат штата Риу Гранди ду Сул против «Гремио» (3:2).

Как сообщается, во время игры Кюмпель заметила, что маскот «совершал странные действия в ее адрес». В течение матча мужчина показывал непристойные жесты, а после победного гола «Интернасьонала» в концовке обнял и «будто поцеловал ее». Журналистка подала заявление в полицию.