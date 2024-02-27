Маскота бразильского футбольного клуба обвинили в сексуальных домогательствах
Бразильская журналистка Жизель Кюмпель обвинила в сексуальных домогательствах мужчину, работающего маскотом футбольного клуба «Интернасьонал», сообщает Infobae.
Инцидент произошел в воскресенье во время матча чемпионат штата Риу Гранди ду Сул против «Гремио» (3:2).
Как сообщается, во время игры Кюмпель заметила, что маскот «совершал странные действия в ее адрес». В течение матча мужчина показывал непристойные жесты, а после победного гола «Интернасьонала» в концовке обнял и «будто поцеловал ее». Журналистка подала заявление в полицию.
— Я хотела посетить пресс конференцию главного тренера «Гремио», но вместо этого пришла в полицию, чтобы подать жалобу. Собираюсь попросить о защитной мере на случай, если мне снова придется освещать матч на стадионе «Интернасьонала», — сказала Кюмпель.