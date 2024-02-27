«Спартак» следит за 17-летним эквадорским нападающим

По информации источника, Обандо является перспективной трансферной целью команды на лето, когда футболисту исполнится 18 лет. Интерес «Спартака» к эквадорцу появился благодаря португальскому спортивному блоку в команде, который начинает формировать состав на несколько лет вперёд.

Обандо является воспитанником «Барселоны», где перебрался в основную команду летом 2023 года. В нынешнем сезоне нападающий успел сыграть за эквадорцев восемь матчей в чемпионате, где отметился одним забитым мячом и 192 минутами на поле. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 1 млн.