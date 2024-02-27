«Барселона» может подписать Де Хеа или Машимиану

«Барселона» рассматривает возможность подписания Давида Де Хеа.

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Как сообщает Mundo Deportivo, в клубе пока не определились, нужно ли искать на подмену Марку-Андре тер Стегену более опытного вратаря, чем Иньяки Пенья. Однако есть опасения, что 24-летний футболист сам попросит отпустить его ради игровой практики.

На тот случай, если «блаугране» придется выйти на рынок в поисках голкипера, она уже подготовила список интересующих ее футболистов. Среди них – Луиш Машимиану, арендованный «Альмерией» у «Лацио». За португальцем «Барселона» следила еще несколько лет назад.