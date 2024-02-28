Мудрик плакал, разговаривая с человеком из «Арсенала», чтобы его подписали

Футболист «Челси» Михаил Мудрик после неудачного перехода в «Арсенал» зимой 2023 года плакал, разговаривая по телефону с человеком из стана «канониров», сообщает The Athletic.

По информации источника, таким образом украинский футболист пытался переубедить «Арсенал» подписать его в зимнее трансферное окно, однако позже он перешёл в «Челси».