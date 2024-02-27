Новый совладелец «МЮ» хочет назначить Зидана главным тренером

Британский миллиардер Джим Рэтклифф, который недавно приобрел 25% акций «Манчестер Юнайтед», хочет, чтобы главным тренером команды стал Зинедин Зидан, сообщает Foot Mercato.

По данным издания, позиции нынешнего главного тренера команды Эрика тен Хага находятся под угрозой, подконтрольная Рэтклиффу компания INEOS приступила к поиску преемника нидерландца. Жан Клод Блан, который является «теневым» человеком в INEOS, пытался договориться о назначении Зидана, когда занимал руководящую должность во французском «Пари Сен Жермен», отмечается в материале.

В феврале Зидан заявил, что хотел бы в будущем вернуться к тренерской работе.