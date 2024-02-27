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Новый совладелец «МЮ» хочет назначить Зидана главным тренером — СМИ

Британский миллиардер Джим Рэтклифф, который недавно приобрел 25% акций «Манчестер Юнайтед», хочет, чтобы главным тренером команды стал Зинедин Зидан, сообщает Foot Mercato.

Новый совладелец «МЮ» хочет назначить Зидана главным тренером
© globallookpress.com

По данным издания, позиции нынешнего главного тренера команды Эрика тен Хага находятся под угрозой, подконтрольная Рэтклиффу компания INEOS приступила к поиску преемника нидерландца. Жан Клод Блан, который является «теневым» человеком в INEOS, пытался договориться о назначении Зидана, когда занимал руководящую должность во французском «Пари Сен Жермен», отмечается в материале.

В феврале Зидан заявил, что хотел бы в будущем вернуться к тренерской работе.

В качестве игрока Зидан стал чемпионом мира и Европы в составе сборной Франции. После завершения карьеры футболиста перешел на тренерскую работу. Специалист с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 годы возглавлял «Реал», с которым дважды стал чемпионом Испании и три раза выиграл Лигу чемпионов.

Футбол
Зинедин Зидан
Манчестер Юнайтед
Реал