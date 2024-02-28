«Манчестер Юнайтед» планирует потратить € 100 млн на защитника «Бенфики»

По информации источника, боссы «красных дьяволов» будут готовы заплатить за 20-летнего игрока обороны около € 100 млн в предстоящее летнее трансферное окно. Манкунианцы систематически отправляли своих скаутов на матчи «Бенфики» в нынешнем сезоне. Отмечается, что руководство португальского клуба скорее продаст Сильву, чем ещё одну цель «МЮ» — полузащитника Жоау Невеша.

Силва находится в системе «Бенфики» с 2016 года. В нынешнем сезоне молодой защитник провёл за «орлов» 30 матч во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 45 млн.