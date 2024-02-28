Стали известны приоритеты «Спартака» на летнее трансферное окно.

По информации Metaratings, приоритетной задачей москвичей на летнее трансферное окно является покупка опорного полузащитника и вратаря.

«Спартак» не рассматривает кандидатуры игроков «Ростова» Данила Глебова (24 года) и «Локомотива» Артема Карпукаса (21 год) на позицию опорного полузащитника.

Клуб ставит в приоритет покупку молодых футболистов, которые могут усилить состав – это должны быть игроки, имеющие значительную перспективу роста. «Спартак» ищет варианты и среди легионеров, и среди российских футболистов. На позицию вратаря рассматриваются исключительно игроки из России.

Зимой к «Спартаку» присоединился 21-летний костариканский нападающий Манфред Угальде. Игрок перешел из«Твенте» в январе, подписав соглашение до июня 2028 года.