Дзюба оценил свои перспективы в актерской профессии

"Мне очень понравилось сниматься в кино, - сказал Дзюба. - Могу ли в будущем представить себя актером? Легко".

Дзюбе 35 лет, он подписал контракт с "Локомотивом" вфеврале 2023 года. До этого футболист выступал за турецкий клуб "Адана Демирспор", за который провел 5 матчей и отметился 1 забитым мячом. 6 ноября 2022 года Дзюба расторг контракт с турецкой командой по обоюдному согласию сторон. В текущем сезоне нападающий провел 20 матчей в разных турнирах, забив 4 мяча и отдав 4 результативные передачи. С 2015 по 2022 год Дзюба выступал за петербургский "Зенит".