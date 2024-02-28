Экс-футболист сборной России признался, что приходил на тренировку с перегаром

«Хоккеистов невозможно перепить? Бывало, что пил с хоккеистами. Не пытался их перепить, но, когда я уже уезжал домой, они еще сидели [пили]. Понимаешь, вот они приходят на тренировку утром с перегаром, тяжело, а там лед, прохладно. А футболисты приходят — и там солнце, +20. Хреново, идти невозможно. А хоккеисты оттолкнулись, прокатились — и полегче.



Приходил ли я на тренировку с перегаром? Когда турнирная задача уже была решена, конечно, приходил. И я даже не выходил на поле. Постоял на построении — и в баню восстанавливаться», — рассказал экс-футболист.