Легенда ЦСКА упрекнул клуб в слабой работе с молодежью

«ЦСКА ищет второго Файзуллаева, судя по всему. Похожего по таланту азиатского игрока, который может раскрыться, принести пользу клубу и которого затем при определенных условиях можно будет задорого продать куда-нибудь в Европу или Саудовскую Аравию.



Не знаю, почему мало внимания собственным воспитанникам уделяется — их также можно раскрутить и продать. Были такие прецеденты уже с Тикнизяном и Марадишвили, почему это прекратилось — не знаю», — заявил Масалитин.