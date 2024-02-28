Нападающий ЦСКА о драке с игроками «Ахмата»: такое нельзя в Чечне говорить

«В 2019-м случилась драка в матче дубля «Арсенала» с «Ахматом». Наш защитник грубо нарушил правила и, намекая, что соперник рисует фол, начал возмущаться: «Что там было?» А такое нельзя говорить в Чечне, поэтому футболисты «Ахмата» сразу закипели, и пошло-поехало.



Парень сказал игроку «Ахмата» вставать, а арбитру — чтобы не трогал его. Начали толкаться. Когда чеченцев задеваешь, они могут вспылить. Началась драка, помахались чуть кулаками — на четыре удаления. Я не махался. Почти всех знал в «Ахмате», ко мне не лезли. Наоборот, выступал в роли миротворца», — рассказал нападающий.