Литвинов высказался о возможном отъезде в Европу

«Что должно произойти, чтобы я ушёл из «Спартака» в европейский клуб? Предложение, которое устроит клуб. Потому что буду согласен почти на любые условия? Да. Но перед этим, конечно, хочется выиграть чемпионство со «Спартаком». Когда клуб выиграл титул в прошлый раз, я подавал мячи. Это незабываемые эмоции. С того момента мечтал оказаться на месте игрока «Спартака», чемпиона России», — сказал Литвинов.