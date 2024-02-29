Тренер ПСЖ объяснил свои слова о необходимости играть без Мбаппе

«Когда я сказал, что привык играть без Мбаппе, это было всего лишь послематчевым размышлением. Это наша реальность на данный момент. У меня в арсенале должны быть лучшие тактические решения для команды не только на сегодняшний день, но и на ближайшее будущее», — приводит слова Энрике Le Parisien.