Андрей Лунев: трансфер в «Байер» не был ошибкой

«Я никогда не воспринимал переход в «Байер» как ошибку. Просто не совсем удачный этап в плане реализации своих амбиций и целей. Но я не могу назвать это ошибкой.



В ноябре-декабре был разговор в клубом: они хотели меня оставить. Но я понимал, что глобально ситуация не изменится. А потом ещё и травма случилась, которая сделала дальнейшие перспективы совсем туманными. Поэтому я не думал остаться. Хотел играть и для себя принял решение», — сказал Лунёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.