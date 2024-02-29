«Манчестер Юнайтед» выиграл шесть из последних семи матчей

В среду, 28 февраля, «Манчестер Юнайтед» на выезде оказался сильнее «Ноттингем Форест» в матче 1/8 финала Кубка Англии — 1:0. Подопечные Эрика тен Хага одержали шесть побед в семи последних матчах во всех турнирах. Манкунианцы ещё ни разу не проигрывали в 2024 году.

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На протяжении последних семи матчей во всех турнирах «красные дьяволы» обыгрывали такие команды, как «Ньюпорт» (4:2), «Вулверхэмптон» (4:3), «Вест Хэм» (3:0), «Астон Вилла» (2:1) и «Лутон Таун» (2:1) и «Ноттингем Форест» (1:0). Также подопечные тен Хага уступили «Фулхэму» (1:2).