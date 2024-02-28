Романцев обратился к Захаряну

«Для быстрого, техничного и смекалистого Арсена «Реал Сосьедад» вполне подходящий вариант. Меня возмущает то, как пишут у нас о его игре. «Ничего не показал», «был незаметен», «ничем не запомнился», «час без ударов» — ну и что? Да парень только притирается к новой команде, ищет себя.



Проблем добавляет и то, что она сейчас переживает спад. Дайте ему встать на ноги, поддержите — ведь он же все это читает! Арсен, не обращай внимания на эту трескотню диванных аналитиков. И вспомни Дунаевского — только сильным покоряются моря!» — заявил специалист.