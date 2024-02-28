Сербский певец исполнит «Катюшу» перед матчем сборной России

Сербский певец Марко Радинович перед товарищеским матчем между сборными России и Сербии по футболу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский футбольный союз (РФС).

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В марте сборная России проведет два товарищеских поединка. 21 марта команда Валерия Карпина сыграет со сборной Сербии, а 25 марта — с Парагваем. Обе игры пройдут в Москве на стадионе «ВТБ Арена» в Петровском парке, где свои домашние матчи в Российской премьер-лиге (РПЛ) проводит «Динамо».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.