«Зенит» объявил о продлении сотрудничества с оператором сотовой связи

Петербургский «Зенит» объявил о продлении соглашения с крупнейшим оператором сотовой связи страны. Оно рассчитано до конца 2026 года.

В рамках нового этапа сотрудничества один из старейших партнеров «Зенита» обновит свою фирменную бренд-зону на «Газпром Арене», которая будет доступна всем желающим во время домашних матчей петербуржцев.