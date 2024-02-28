«Зенит» объявил о продлении сотрудничества с оператором сотовой связи

Петербургский «Зенит» объявил о продлении соглашения с крупнейшим оператором сотовой связи страны. Оно рассчитано до конца 2026 года.
В рамках нового этапа сотрудничества один из старейших партнеров «Зенита» обновит свою фирменную бренд-зону на «Газпром Арене», которая будет доступна всем желающим во время домашних матчей петербуржцев.
Кроме того, стороны продолжат регулярно проводить совместные акции для болельщиков клуба.
— Партнерство с МегаФоном становится одним из самых длительных в истории нашего клуба, что показывает, насколько оно плодотворно. Важно, что чемпионы страны и крупнейший оператор связи в России по скорости и покрытию продолжают находить новые современные решения, — подчеркнул председатель правления «Зенита» Александр Медведев.