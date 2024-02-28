Щетинин назвал лучших игроков РПЛ в нынешнем сезоне

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В текущем сезоне Чалов и Тюкавин забили по восемь мячей в чемпионате России.

— Вы бы могли назвать лучшего игрока РПЛ по итогам первой части?

— Чалов и Тюкавин. На данный момент это наиболее стабильные игроки. Есть много хороших ребят, кто проявил себя в первой части. Но мне нравятся Тюкавин и Чалов, — приводит слова Щетинина «РБ Спорт».