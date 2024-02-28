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Президент «Барселоны» Лапорта хочет, чтобы Хави остался в клубе на следующий сезон

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет, чтобы главный тренер сине-гранатовых Хави остался в клубе на следующий сезон. Об этом сообщает издание Sport.es. Напомним, ранее испанский специалист объявил, что покинет каталонский клуб грядущим летом.

Президент «Барселоны» хочет, чтобы Хави остался в клубе на следующий сезон
© Чемпионат.com

По информации источника, функционер неофициально, но решительно заявил Хави, что хочет видеть его во главе команды в сезоне-2024/2025. Действующий контракт испанского тренера с «Барселоной» рассчитан до лета 2025 года.

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Хави возглавляет каталонцев с ноября 2021-го. На данный момент во главе каталонского клуба Хави выиграл два трофея: чемпионат Испании в сезоне-2022/2023 и Суперкубок Испании в том же году.

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