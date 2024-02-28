Американская футболистка «Динамо» рассказала о недостатках жизни в России

«Вообще, сначала я была в Израиле, и когда встал вопрос ехать в Москву, я сказала: «Что?» Даже ничего не знала про Россию. Но почему бы и нет, я всегда так говорю.



Жаль, что не могу часто видеть семью, это не очень хорошо. Мне кажется, жизнь одинаковая, неважно где, если честно. Что касается паспорта России, то я пока не знаю, подумаю об этом, посмотрим», — сказала Уильямс.