Экс-форвард ЦСКА Олич выбрал между Хави и Модричем

«Хави или Модрич? Модрич, Модрич и ещё раз Модрич. Я с ним играл 10 лет в сборной, затем работал в качестве тренера ещё пять. Каждый год он становился лучше… Лука всегда хочет выигрывать. У нас была тренировка, где между собой сыграли молодые и старички. Они проиграли, а Модрич сильно расстроился. Он не мог поверить, что они проиграли. Он хочет выигрывать всегда, хоть в матчах, хоть на тренировках. Это весомый показатель», — сказал Олич в интервью YouTube-каналу «МЯЧ Shorts».