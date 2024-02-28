Гол "Аталанты" в матче с "Интером" отменили из-за игры рукой Миранчука

«Интер» — «Аталанта»: мяч гостей отменён из-за игры рукой Миранчука
Сегодня, 28 февраля, проходит матч 21-го тура итальянской Серии А, в котором встречаются миланский «Интер» и «Аталанта» из Бергамо. Команды играют на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступает Андреа Коломбо, а помогают ему Алессандро Ло Чичеро и Андреа Дзингарелли. Стартовый свисток прозвучал в 22:45 по московскому времени.
На 10-й минуте после удара Тёна Копмейнерса вратарь отбил мяч в центр штрафной, где после касания защитника мяч попал в руку Алексея Миранчука, а после Шарль Де Кетеларе отметился забитым голом.
На данный момент после 25 сыгранных матчей итальянской Серии А «Интер» является лидером чемпионата с 66 набранными очками. «Аталанта» после такого же количества проведённых игр находится на пятом месте с 46 очками.